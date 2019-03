/VIDEO/ Kroz sport i zabavu: U Tuzli obilježen Svjetski dan osoba sa Down sindromom

U šarenilu različitih čarapica, jučer je u Tuzli obilježen Svjetski dan osoba sa Down sindromom. Simbol Dana sindroma Down su šarene čarape jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti. Nošenjem šarenih čarapa pokazuje se podrška borbi osoba s Down sindromom kako bi se što bolje integrirali u naše društvo. Sa mnogim sportistima djeca sa Down sindromom jučer su uživala u košarkaškoj utakmici, al i mnogim drugim aktivnostima, posvećenim samo njima. Više detalja u prilogu.