/VIDEO/ Lukavac: Isparavanja opasna po stanovništvo, a odgovornost još niko ne preuzima

Da je stanje u krugu Kompanije GIKIL, ali i u njenoj blizini alarmantno, najbolje opisuju težak i onečišćen zrak uz sablasne prizore u koritu rijeke Spreče. Poslije sinoćnje eksplozije u u ovoj lukavačkoj kompaniji, danas su na terenu bile sve civilne, komunalne i stručne službe, a među njima, u Lukavcu je bila i naša ekipa.

“Jučer u poslijepodnevnim satima, tačnije oko 16 sati u tvornici GIKIL u Lukavcu došlo je do eksplozije na jednom od rezervoara. Tom prilikom došlo je do curenja veće količine toksične tvari u korito rijeke Spreče. Po posljednjim izvještajima i informacijama koje smo dobili iz Tužilaštva TK saopšteno je da se radi o 200 do 300 m3 amonijačne tvari koja je iscurila u korito rijeke Spreče.” – prenosi reporter sa terena Tahir Žustra.

“Prema informacijama koje smo dobili od svjedoka i po izjavama onih s kojima smo razgovarali, kažu da su njihova trojica kolega povrijeđena. Od njih trojice, jedan je dobio teže tjelesne povrede zato što je prilikom eksplozije otišao i do 10 m u visinu prilikom čega je doživio pad. Brzo su mu pomoć pružili i ljekari hitne medicinske pomoći. Svi povrijeđeni uposlenici GIKIL-a prevezeni su u UKC Tuzla, a nakon događaja četvorica vatrogasaca koja su radila na bezbjednosti poslije nastale štete su se prijavila ljekarima zbog posljedica udisanja veće količine amonijačne tvari u njihov organizam.” – javlja novinar RTV Slon.

“Trenutno stanje u fabrici Koksara je takvo da smo zahvaljujući našim službama spriječili eskalaciju bilo kakvih posljedica na okolinu i funkcionisanje procesa rada Fabrike Koksara.” – kazao je Huso Jašarević, direktor Fabrike „Koksara“ u sklopu GIKIL-a.

Jašarević dodaje kako je “uzrok nesreće još uvijek nepoznat jer se još uvijek rade istražne radnje. U suštini desila se situacija da je prilikom varenja, a uslijed, moguće je, povećanja pritiska, došlo do urušavanja rezervoara na kojem se radilo. Naravno u ovoj situaciji, o odgovornosti ne mogu ja govoriti ali mogu govoriti o tehničkim aspektima koje smo trebali poduzeti i koje smo već poduzeli.” – zaključio je direktor Koksare.

Reporter RTV Slon s mjesta nesreće javlja kako je “smrad neopisiv”.

“Z njega u ovom trenutku ne znam pronaći prave riječi kako bih ga opisao. Upravo taj smrad najbolje oslikava posljedice nastale štete po zdravlje lokalnog stanovništva prilikom pucanja jednog od rezervoara u GIKIL-u. Posljedice su najbolje vidljive golim okom nizvodno od Spreče ako dođete i uvjerite se sami u njen izgled ali i smrad koji ostavlja za sobom.” – završio je svoje javljanje novinar Žustra.

