Do sada je na području TK izdato preko 180 hiljada elektronskih zdravstvenih legitimacija. Zavod zdravstvenog osiguranja redovno obavještava građane o terminima izdavanja gotovih elektronskih knjižica, a očekuje se da će do kraja 2023. godine elektronske knjižice u potpunosti zamijeniti one stare – papirnate.

