/VIDEO/ Nakon osam sati: Završeni pregovori između predstavnika rudara RMU Banovići i Uprave rudnika

Nakon više od osam sati pregovora između nekoliko predstavnika rudara RMU Banovići i Uprave rudnika, dogovoreno je da treća smjena večeras počinje sa radom.

Također, dogovoreno je da Uprava ima rok od tri mjeseca da u potpunosti ispuni zahtjeve koje su rudari tražili.

Naime, dogovoreno je da Ekonomsko-finansijski sektor do 08. maja ove godine izvrši detaljnu analizu obračuna i isplate plata za januar, februar i mart, te da utvrdi da li je došlo do oštećenja radnika u iznosu isplaćenih plata. Ukoliko se utvrdi da je došlo do oštećenja radnika u pogledu isplate plata, izvršit će se korekcija, te će se radnicima novac isplatiti u dvije mjesečne rate.

Trećći zaključak se odnosi na početak rada rudara kako bi se uspostavio proizvodni proces.

Ostali zahtjevi bit će obuhvaćeni izradom novih pravilnika, čiji je rok za izradu dva mjeseca i petnaest dana.

Podsjećamo, oko 200 rudara zaposlenih u RMU Banovići, štrajkovali su već tri dana, zbog toga, što su im, kako kažu, smanjenje plaće.