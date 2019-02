Upis u prve razrede osnovnih škola na području TK počet će u martu. Škole će na vrijeme izdati obavijesti o tačnom početku upisa, a ono što je izvjesno jeste da će on trajati do 9. marta. Za djecu koja do upisa u školu nisu pohađala predškolske ustanove 1. aprila počet će obavezni vid predškolskog odgoja i obrazovanja koji će trajati do 14. juna.