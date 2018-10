/VIDEO/ Odobreno 100.000 KM za podršku mladima TK

Sa polaskom u školu, osim dječije radosti, roditeljske brige, mnoštva knjiga i znanja, nikako nije zanemaren prevoz do škole, posebno ne za one koji su od škole udaljeni po nekoliko kilometara. Izmjenama zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju omogućeno je sufinansiranje troškova prijevoza za veći broj učenika, a koji žive dalje od dva kilometra od škole. Do sada su to bila četiri kilometra, ali kako kažu u resornom ministarstvu to, nije bilo pravedno.

