/VIDEO/ Počeli radovi na rehabilitaciji i sanaciji puteva u TK

U toku ove godine na regionalnim putevima u TK počeli su radovi na rehabilitaciji i sanaciji puteva u skoro svim općinama na području kantona, vrijedni oko 20 miliona KM. Na većini gradilišta radovi su u punom jeku i trebali bi biti okončani do kraja ove građevinske sezone. No, da ne ide baš sve po planu, pokazuju i komplikacije na koje su naišli izvođači radova na dionici puta Kladanj – Brateljevići koji vodi do kompleksa Muška voda.