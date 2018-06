/VIDEO/ Potvrđeno: U TK nema pencilina jer je prvobitno nabavljeni lijek povučen iz upotrebe

Informacija kako u Tuzlanskom kantonu nema dovoljnih zaliha pencilina, odnosno podatak kako su prvobitno nabavljene zalihe ovog lijeka ubrzo i povučene iz upotrebe – tema je kojom su se danas bavili naši novinari. Na to su nas ponukala javljanja čitatelja portala rtvslon.ba koji su nam, danima unazad u više sličnih objava, skretali pažnju na ovu problematiku.

„Već mjesec dana u Tuzlanskom kantonu nema pencilina zato što je firma koja je prošla na tenderu nabavila loš pencilin koji su morali povući sa tržišta.“; „Zašto javnost ne zna da je pencilin povučen? Šta se dešava?“; „Da li je tačno kako u TK trenutno nema zaliha pencilina koji bi se mogao davati našoj djeci? Molim vas javite nam.“ – Tragom ovih i brojnih drugih upita koji su danima unazad pristizali u redakcijsku poštu naše medijske kuće odlučili smo provjeriti da li je Tuzlanski kanton u ovim trenucima zaista u deficitu sa ispravnim pencilinom – antibiotikom koji se obično koristi u liječenju bolesti izazvanih različitim bakterijama. Naša pitanja tako su nas dovela i do prvog čovjeka iz oblasti zdravstva u kantonu. Resorni ministar Bahrudin Hadžiefendić navode nije opovrgao nego je u kratkoj izjavi ponudio objašnjenje šta se to sa ovim lijekom zapravo dešava.

“Dešava se to da je isporuka pencilina prema javnim zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu od strane jednog proizvođača došla u seriji koja je bila teško razgradiva prilikom rastapanja sa otopinom vode. Ta je serija zbog otežane aplikacije povučena. Očekuje se nova isporuka pencilina i mislim da će taj problem biti riješen.” – kaže Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK.

Prvobitno nabavljeni antibiotik pencilin, koji je sada i povučen, nikako nije bio loš ili štetan po pacijente, akcentuje ministar, budući da je, sa vodom teže razgradiva hemijska supstanca, značila samo sporije djelovanje lijeka, a ne i razlog za stvaranje panike.

“Ma nema, apsolutno nema razloga za paniku! To se dešava svugdje u svijetu da dođe do ovoga: ovo nije greška u lijeku nego greška u supstanci koja je bila nešto gušća i teža za otapanje.Treba naglasiti da su svi ostali lijekovi, uključujući pencilin, prošli javne nabavke kroz naše javne zdravstvene ustanove. Ovo je trenutno došlo do ovog problema i kratkog je daha i mislim da će u narednih par dana biti riješen.” – dodaje Hadžiefendić.

Ministar je apelovao na stanovnike Tuzlanskog kantona da dodatno ne plaše svoje prijatelje i poznanike netačnim tvrdnjama kako će svi oni pacijenti, koji su primili određene doze prvobitno nabavljenog pencilina, osjetiti i prateće nuspojave. Do toga nikako ne bi smjelo doći zato što…

“Lijek je apsolutno ispravan i mislim da ne treba dizati nikakvu paniku.” – zaključuje!

Poslije okončanih tenderskih procedura i nabavljenih, a potom i povučenih zaliha antibiotika pencilin, u toku je ubrzana zamjena spornih za još kvalitetnije lijekove, kaže naš sagovornik ističući kako se u međuvremenu nijedan stanovnik Tuzlanskog kantona ili pacijent javnih zdravstvenih ustanova u našem kantonu neće dovesti u opasnost, što je u konačnici i najvažnije.

Inače, antibiotika trenutno nema samo u javnim zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu, dok se u svakoj privatnoj apoteci uredno može nabaviti i koristiti za liječenje.