/VIDEO/ Prijete li BiH poplave i jesu li nadležni spremni odgovoriti ukoliko dođe do toga?

Meteorolozi u BiH već nekoliko posljednjih dana, u narednom periodu najavljuju velike količine kiše širom BiH, koje bi mogle dovesti do poplava i to sličnih onima u 2014. godini. Zbog toga su se oglasile i nadležne institucije, koje su građanima izdale upozorenja, a od subote navečer bit će uvedeno dežurstvo kako bi građanstvo bilo na vrijeme bilo obavješteno o svemu. Iz Službi civilne zaštite kako općinskih, kantonalnih, tako i federalnih tvrde da su spremni ukoliko do novih poplava dođe, te da su lekciju iz 2014. godine naučili.