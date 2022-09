Samostalni sindikat radnika rudnika u FBIH održat će jednosatni štrajk upozorenja, kao preventivnu mjeru u slučaju da do 30. septembra ne dođe do potpisivanja Kolektivnog ugovora. Štrajk upozorenja održat će se u ponedjeljak, 26. septembra, od 7 do 8 sati.

