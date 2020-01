(VIDEO) SLOBODNI LJUDI – Poslušajte priču tuzlanskog moreplovca koji je jedrilicom preplovio okean!

Bježao je od pirata, imao je morsku bolest, sam je jedrilicom preplovio okean i došao do dalekog Tajvana. On je prvi Bosanac koji je to sam učinio! Govorimo o gospodinu Senadu Švraki, gostu ovosedmične emisije Slobodni ljudi. O najvećem poduhvatu u njegovom životu i svim izazovima tokom nevjerovatnog putovanja razgovarali smo tokom emisije…