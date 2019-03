/VIDEO/ Sve je spremno za šestu Sedmicu mozga u Tuzli, ovogodišnja tema “Neuroplastičnost mozga”

Dok se Sedmica mozga približava, mi Vam donosimo motivirajuće poruke u sklopu #MotivationMonday.🎉Današnju poruku Vam donosimo od prof. dr. Ervin Sejdic, profesora na Univerzitetu u Pittsburghu, on će ove godine uzeti ulogu edukatora u sklopu stručnih radionica..#TBW #TBW19 #TBW4all #MEDICUS ——————————–As the #BrainWeek approaches, we bring you motivating messages within #MotivationMonday. 🎉In today's motivation we bring you dr. Ervin Sejdić, PhD, professor at University of Pittsburgh. This year he will take the role of a educator as part of a professional workshop.

Publiée par TBW – Tuzla Brain Week sur Dimanche 24 février 2019