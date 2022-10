Nezaposlene osobe u Federaciji BiH koje su do 31. augusta bile na evidenciji kantonalnih službi za zapošljavanje, dobit će jednokratnu pomoć od 100 KM. Takvih je oko 280 hiljada, a dužne su općinskim biroima do kraja oktobra dostaviti podatke o otvorenom žiro računu u banci. Naknada će im biti isplaćena do 30. novembra.

U biroima velike gužve: Ko će od nezaposlenih osoba dobiti jednokratnu pomoć? - 13.10.2022.

