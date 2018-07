Vijećnici Gradskog vijeća ne prihvataju Izmjene prostornog plana TK

Da bi izmjene prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona ugrozile život građana, danas se složilo i Gradsko vijeće. Svi vijećnici su protiv izmjena koje bi značile novu bušotinu za potrebe rudnika Tetima, novu deponiju šljake i rudničko odlagalište u blizini Ilinčice. Izmjenama bi došlo i do smanjenja teritorije Tuzle, što je izazvalo posebno protivljenje Gradskog vijeća.

„Protivimo se smanjenju teritorije kantona, a na račun Tuzle, grada. To je suprotno Ustavu i Zakonima ove zemlje. U Nacrtu prostornog plana predviđene su nesagledive štetne posljedice za Tuzlu i mi hoćemo te posljedice spriječiti. Imamo na to pravo i mi ćemo koristiti sva Zakonom dopuštena sredstva da to spriječimo.“ – kazao je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Imajući u vidu da je Tuzla industrijski grad i da se godinama vršila i eksploatacija soli, te da je grad oštećen zbog tonjenja, ni vijećnici Kluba Stranke demokratske akcije, nisu podržali izmjene Prostornog plana.

„Opterećeni smo sa problemom klizišta, opterećeni smo i dan danas sa problemom tonjenja, sa aerozagađenjem. Tu imamo i Termoelektranu, imamo rudna područja itd. Mislim da ovom gradu ne treba više takvih ekoloških opasnosti kakve insinuiraju ove izmjene Prostornog plana.“ – rekao je Mirza Tupajić, predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla.

Nakon što se i na Javnoj raspravi koja je nedavno održana, oštro usprotivio izmjenama, Mirnes Ajanović, vijećnik Kluba stranke BOSS, istakao je da se ovim izmjenama direktno radi protiv interesa grada Tuzla i njenih građana.

“Ne smijemo ugrožavati Grad Tuzlu da se ponovo razmišlja o eksploataciji. Ne smije se zaboraviti da ispod Tuzle teče visina stuba oko 500 metara vode. Ogromna je rijeka ispod grada i ulazak u bilo kakvo istraživanje za eksploataciju je direktno ugrožavanje opšte opasnosti.“ – istakao je Ajanović.

Izmjenama Prostornog plana, došlo bi i do izgradnji novih šljakišta u Tuzli, što bi prema riječima vijećnika iz Tuzlanske alternative, loše utjecalo na pozitivni trend rasta turizma u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.

„Mi se protivimo bilo kojem povećanju šljakišta veće površine, a isto tako bilo kakvoj eksploataciji slanih ležišta na području Tuzle, jer svjedoci smo da i danas danas namirujemo te štete koje su bile enormne.“ – kazao je Nedžad Malikić, predsjednik Kluba vijećnika Tuzlanske alternative.

Isto mišljenje, koje se ogleda u protivljenju izmjena Nacrta prostornog plana Tuzlanskog kantona, dijele i vijećnici Kluba HDZ-a, DF-a, SBB-a i SDP-a. U zaključcima nakon rasprave, istaknuto je da se Gradsko vijeće protivi svim mogućim izmjenama koje bi naštetile građanima i gradu. Zbog toga će Gradsko vijeće Ministrstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK uputiti zaključke koji su doneseni, te tražiti da se upute u skupštinsku proceduru.