ViK Tuzla: Naselje Marići bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu, sutra bez vode još nekoliko ulica

Iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla je saopćeno da je naselje Marići bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu.

Sanacija kvara u toku sutrašnjeg dana, poručili su iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Pored toga, sutra će u periodu od 08 sati do završetka radova na rekonstrukciji cjevovoda bez vodosnabdijevanja će biti nekoliko ulica u naselju Batva (ulica Jure Keroševića, dio ulice Ive Andrića kao i dio ulice Batva) Također, u ulici Alije Ibrića doći će do otežanog odvijanja saobraćaja (moguća i obustava) zbog radova na cjevovodu u periodu od 08:00 sati pa do završetka radova., saopšteno je iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.