Vikend kinoteka: Historija Tuzle na filmskom platnu

O prošlosti našeg grada učili smo u školama ili kroz priče naših starih, ali zasigurno nismo imali priliku gledati prošlost Tuzle na filmskom platnu – i to na jednom mjestu. U ovom mjesecu imamo priliku za to, jer Udruženje Kaleidoskop i Centar za kulturu Tuzla u saradnji sa Filmskim centrom Sarajevo organizuje ”vikend kinoteku”, na kojoj će biti prikazani filmovi iz historije bh. kinematografije. Tako ćemo tri dana moći, sasvim besplatno, uživati u vrhunskim filmskim i dokumentarnim ostvarenjima koja su tematizirala upravo Tuzlu.

Nakon što je prošle sedmice publika mogla uživati na 10. Međunarodnom festivalu ‘Kaleidoskop’ koji je okupio mlade umjetnike iz različitih sredina kako bi kreirali umjetničke sadržaje, tuzlanska publika i ove sedmice može uživati u bogatom kulturnom sadržaju. Naime, u ateljeu Ismet Mujezinović od 26 do 29. jula održat će se Ljetna vikend kinoteka na kojoj će biti prikazana vrhunska filmska ostvarenja koja su tematizirala Tuzlu. Uspješna saradnja Centra za kulturu Tuzla, Udruženja dramskih umjetnika Kaleidoskop i Filmskog centra Sarajevo omogućila je publici da pogleda filmove koji su bez premca, kada je u pitanju kulturna baština naše zemlje.

Jasmin Duraković, direktor Filmskog centra Sarajevo ističe da je manifestacija pokrenuta sa namjerom da se ono što je naša kulturna baština učini dostupnim. ”Uvidom u našu arhivu vidjeli smo da ima dosta filmova koji su snimani u Tuzli ili su se bavili Tuzlom. Radi se o igranim i dokumentarnim filmovima. Ti igrani su malo poznatiji, a istovremeno dokumentarni filmovi koji su se pravili su prava remek djela. Istovremeno prava svjedočanstva o razvoju naših gradova, konkretno Tuzle,” zaključuje Jasmin Duraković.

Filmska ostvarenja svakako spadaju u kulturno stvaralaštvo BiH. Filmovi koje će publika imati priliku gledati nastali su nakon Drugog svjetskog rata i obrađuju teme iz ratnog doba. Razlog više za dolazak na kinoteku je činjenica da su dva najveća pisca koje je iznjedrilo naše podneblje: Meša Selimović i Derviš Sušić pisali scenarije za kultne filmove ”Konjuh planinom” i ”So” koje imamo priliku gledati prvog i drugog dana Ljetne vikend kinoteke.

Mustafa Sušić, predstavnik Centra za kulturu Tuzla kaže da je veliki značaj kada imamo takva imena koja su učestvovala u realizaciji filmskih projekata i da: ‘‘Očekujemo da će Tuzla ovo sa ponosom dočekat, ali isto tako vjerujemo da će publika znati cijeniti ovaj gest Centra za kulturu Tuzla i Filmskog centra Sarajevo i Udruženja dramskih umjetnika Kaleidoskop.”

Publika će sigurno znati prepoznati kvalitet filmova koji tretiraju prošlost grada, ali i tuzlanske regije u kojima se spominje Tuzla. Ovo blago koje posjeduje, filmski Centar Sarajevo nesebično će podijeliti sa tuzlanskom publikom, jer je težnja organizatora da i drugi gradovi u našoj zemlji prepoznaju važnost ovakvih manifestacija kako bi u konačnici napravili lijepu, kulturnu priču i svakako obogatili svakodnevnicu građana Tuzle.

”Pozivam sve građane Tuzle da nam se pridruže 27. i da se družimo u dvorištu ateljea Ismeta Mujezinovića, ako nam to vremenski uslovi dozvole, ako ne gledat ćemo unutra. Filmovi će nas posjetiti na neka ljepša vremena, na neko prošlo vrijeme i da će nam dati injekciju da razmišljamo ljepše o budućnost,” zaključuje Mustafa Sušić.

Osim filmova Konjuh planinom i filma So posjetitelji će imati priliku pogledati i dokumentarne filmove ‘Bijeli ugriz’ i ‘So gradi, so razgrađuje’, te dokumentarni film Kameno more. Injekcija za budućnost je znanje o prošlosti, o tim turobnim vremenima u kojima su se naši preci izborili za svoju slobodu; baš to je odlična poruka – danas, kada živimo u turobnim i teškim vremenima. U umjetnosti je spas, poručuju naši sagovornici citirajući pisca Dževada Karahasana, stoga ovaj vikend planirajte provesti u ugodnoj atmosferi bašte ateljea Ismet Mujezinović kako bi se bar malo isključili iz sadašnjosti i kroz umjetnost uživali u davnim vremenima.