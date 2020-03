Viroze i gripa prazne učionice, za pet dana u Domu zdravlja Tuzla pregledano oko 2000 pacijenata

Sezona gripe je u vrhuncu. Broj oboljelih iz dana u dan raste, a ove godine najviše su na udaru djeca i starije osobe, hronični bolesnici. Od 30. septembra do 3. marta u Tuzlanskom kantonu od komplikacija sezonske gripe preminulo je devet osoba koje su uz virus gripe imale i druga oboljenja. Pravila o tome ko može oboljeti nema, odstupanja itekako. Ove godine kao rijetko kad, gripe i viroze prazne školske učionice, a pune čekaonice u domovima zdravlja. Samo od ponedjeljka do četvrtka u Domu zdravlja Tuzla u školskom dispanzeru pregledano je više od 1770 pacijenata. To nije konačan broj jer nakon 19:00 sati pacijente preuzimaju timovi porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla. Ordinacije su pune, ali bez obzira na sve, niti jednom pacijentu nije odbijen pregled.

“Ti pregledi su napravljeni u Školskom dispanzeru gdje radi dva doktora u prijepodnevnoj i dva u poslijepodnevnoj smjeni, s tim da se te smjene preklapaju tako da u periodu od 11 do 15:00 sati imamo četiri ljekara”, izjavio je dr. Suad Škripić, spec. urgentne medicine u Domu zdravlja Tuzla.

U Domu zdravlja Tuzla u porastu je broj djece oboljele od respiratornih bolesti, viroza koje se nerijetko iskomplikuju pa čak i gripe. Ove godine kažu doktori haraju viroze sa visokom temperaturom, a i gripa je češća kod djece nego prethodnih godina. Prepune čekaonice zatekla je i naša reporterska ekipa. Pacijenti nervozno čekaju svoj red na pregled, a nerijetki su i oni koji poprijeko pogledaju svakoga ko pokuša mimo reda pokucati na vrata dežurnog ljekara.

Slična situacija je i na pedijatrijskom odjelu Doma zdravlja Tuzla. Broj oboljelih je u porastu, ali simbolično, tvrdi dr. Dugonjić. U prosjeku u toku dana na dijelu za bolesnu djecu bude pregledano oko dvije stotine pacijenata.

„Prema izvještajima koje vodimo u posljednjih desetak dana kada smo zabilježili veći priliv djece sa respiratornim infekcijama, i virusnim bolestima i slično, bilo je do 190 pregleda dnevno od 7 ujutro do 9 navecer na bolesnom odjelu, a preventivnih sistematskih pregleda na zdravoj strani je zabilježeno u ovo vrijeme upisa prvačića, do 100 pregleda i više. Prosjek je stotina pregleda dnevno”, izjavila je za RTV Slon mr.med.sci.dr. Dijana Dugonjić, specijalista pedijatar u Domu zdravlja “Dr. Mustafa Šehović”.

Mada povećan broj malih pacijenata, medicinske sestre i doktori u Domu zdravlja Tuzla nastoje dobrom organizacijom svakom od njih obezbijediti kvalitetnu zdravstvenu skrb. Organizuju posao najbolje što mogu, no nažalost, sve su ordinacije i čekaonice pune.

“Mi se uporno trudimo da se naš kvaliet rada i pristup ne odrazi na kvalitet pregleda i usluge. Mi odgovorno tvrdimo da svako dijete koje je pregledano, od prvog do 200. djeteta, što se tiče naše pažnje, koncentracije ima isti tretman”, tvrdi dr. Dugonjić.

Iz Školskog dispanzera i pedijatrijskog dijela Doma zdravlja Tuzla apeluju na roditelje da bez obzira na povoljnu higijensko epidemiološku situaciju, povedu računa o ličnoj higijeni djece. Redovno pranje ruku, kihanje i kašljanje u jednokratne maramice i njihovo odlaganje u otpad jedan je od načina na koji se sami preventivno mogu boriti protiv prehlada i infekcija.