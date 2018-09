Više dijelova Tuzle, Gračanice i Živinica sutra bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 23.09.2018. godine (nedjelja) na području:

1. Grada Tuzla u ulicama: Armije BiH i Fočanska te u naseljima: Grabov Potok, Bećarevac, Gornja Grabovica, Donja Grabovica, Iverine i Grebenak u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

2. Općine Gračanica:

– u ulicama: Sprečanski put i Sočkovački put u vremenu od 08:00 do 09:30 sati,

– u ulicama: Korića Han, Patriotske Lige, Lipa, Mehmeda Ahmedbegovića, Bazen, Javor, Mula Mustafe Bašeskije, Kotoruša, Armije BiH, Varoš, Trepanići, 111. Gračaničke brigade i Bosanska

u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u ulici Branilaca Grada u vremenu od 12:30 do 14:00 sati.

– naselje oko puta za Terme, Donja Orahovica i Gornja Orahovica u vremenu od 14:00 do 15:30 sati,

– u naseljima: Grabovac i Luke u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naseljima: Hajdarevac, Ritašići, Stubo, Potok Mahala, Drafnići, Bijela Polja, Podgaj i Malta u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

3. Općine Živinice u naseljima: Ciljuge, Novi grad – Poslovna zona i Novi grad A u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Dana 24.09.2018. godine (ponedjeljak) na području Grada Tuzla:

– u ulici Hajrudina Mešića u vremenu od 08:15 do 11:15 sati,

– u ulici Fikreta Salihovića Fikre u vremenu od 11:30 do 15:30 sati.