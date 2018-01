Više dijelova Tuzle, Srebrenika i Kladnja u srijedu i četvrtak bez električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 17.01.2018. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzla u naseljima: Razinoge, Dobrnja, Čanići i Marina Glava u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

2. Općine Kladanj u naseljima: Tarevo, Čitluk, Luke i Crijevčići u vremenu od 11:00 do 12:30 sati.

3. Općine Srebrenik:

– u naselju Zahirovići Kurtići u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,

– u naselju Donji Potpeć u vremenu od 11:00 do 12:00 sati,

– u naselju Gornji Potpeć u vremenu od 12:30 do 13:30 sati,

– u naselju Donji Moranjci u vremenu od 14:00 do 15:30 sati.

Dana 18.01.2018. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzla u naseljima: Srednja Lipnica i Marjanovići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

2. Općine Srebrenik:

– u naselju Straža u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,

– u naselju Savići u vremenu od 11:00 do 12:00 sati,

– u naselju Blagići u vremenu od 12:30 do 13:30 sati,

– u naselju Nacional u vremenu od 14:00 do 15:00 sati.