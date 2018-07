Više naselja u Tuzli, Banovićima, Kalesiji i Srebreniku u utorak bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 03.07.2018. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulicama: Damira Hadžibeganovića i Save Kovačevića u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: 3. Tuzlanske brigade od broja 41 do broja 179 i Stara Solana od broja 1 do broja 7 u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Općine Banovići u naselju Željova u vremenu od 08:30 do 15:00 sati.

3. Općine Kalesija u naseljima: Kikači i Babina Luka u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

4. Općine Srebrenik:

– u naseljima: Gornji Potpeć, Zahirovići, Like i Straža u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Mustafići u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

Dana 04.07.2018. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzla u ulicama: Fra Blaža Josića od broja 235 do broja 255, Rapače od broja 235 do broja 255 i Šikara u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

2. Općine Banovići u naseljima Mrgan, Brezovača i Kudumovići u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

3. Općine Srebrenik:

– u naselju Gonji Srebrenik prema Bukoviku u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u dijelu Hudovičkog naselja u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.