Više naselja u Tuzli i Srebreniku u ponedjeljak bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 29.01.2018. godine (ponedeljak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u naseljima: Crno Blato, Dokanj, Hidani, Bkaluše, Petrovići, Šabani, Donja Obodnica, Berbići, Avdibašići, Dvor, Cerik i Lameši u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulici Pavla Goranina u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

2. Općine Srebrenik u naselju Gornji Moranjci u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 30.01.2018. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u naseljima: Trakilovići, Kovačevo Selo, Požarnica, Kovačica, Novakovići, Markovići, Drenov Do, Vujići, Ban Brdo, Seljublje, Horozovina, Parači, Gornje Hrasno. Donje Hrasno, Savići, Jovanovići, Kukarići, Gajevi, Kolimer, Cviljevina i Čifluk u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naselju Dvor u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

2. Općine Srebrenik u naselju Gornji Moranjci u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.