Više od 36 miliona KM za poboljšanje kvaliteta života Roma

Na zahtjev Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlada FBiH je utvrdila mišljenje na Prijedlog deklaracije zapadnog Balkana o Romima i proširenju Evropske unije, a čiji su sastavni dijelovi mišljenja federalnih ministarstava rada i socijalne politike, zdravstva, obrazovanja i nauke, i ministarstva prostornog uređenja.

Riječ je o inicijativi premijera Sjeverne Makedonije da države zapadnog Balkana ponovo izraze opredijeljenost za integraciju Roma u društvo i obavežu se da će intenzivirati nastojanja u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji i regionalne saradnje.

Deklaracija će biti potpisana u okviru Berlinskog procesa, na predstojećem Samitu premijera zapadnog Balkana zakazanom za 5. juli 2019. godine u Poznanu, Poljska, i ostala bi na snazi do ostvarivanja članstva u Evropskoj uniji.

Inače, Bosna i Hercegovina je do sada osigurala ukupno 36.284.343,59 KM za realizaciju akcionih mjera za zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu Roma, a ovaj iznos uključuje i sredstva osigurana od strane općina i donatora u iznosu od 12.662.343,59 KM.

Od 2009. do 2018. godine ukupno je izgrađeno i rekonstruisano oko 1.000 stambenih jedinica, za zapošljavanje Roma izdvojeno je 6.127.000 KM, a za zdravstvenu zaštitu 2.472.000 KM.