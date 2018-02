Više od četiri hiljade učenika osnovnih škola u TK se priprema za eksternu maturu

Već treću godinu za redom Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona organizuje eksternu maturu za sve učenike završnih razreda osnovnih škola. Ove godine matura će se najvjerovatnije održati 10.-tog maja, a radit će je oko četiri hiljade učenika sa područja TK.

Eksterna matura ove godine će se provesti u 85 osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona. Tehničke pripreme za nastavnike su u toku, a i učenici se uveliko spremaju za ovaj test.

„Za učenike je bitno da još jednom potvrde svoja znanja, vještine i stavove, da istestiraju svoja sami sebe kako bi što spremniji mogli upisati srednju školu i tako nastaviti uspješno školovanje.“ – kazao je Izet Numanović, stručni savjetnik u Pedagoškom zavodu TK.

Na dan kada učenici budu radili test eksterne mature, preko 200 nastavnika u svih 85 škola će nadgledati provođenje mature, a pomoći će im i 85 ispitivača, odnosno profesora iz određenih srednjih škola. Također, bitno je istaći da Pravilink nalaže i da se učenici koji nisu sa područja TK-a mogu prijaviti da rade eksternu maturu.

„Zbog nastavka školovanja na području TK-a, za polaganje mature, mogu se prijaviti i učenici izvan TK-a, pod uslovima i kriterijima koji važe i za učenike iz osnovnih škola našeg kantona. Mi smo i u prethodne dvije godine imali u prosjeku oko 50 učenika koji su izvan kantona. Oni blagovremeno mogu izvršiti prijavu kao što je to i do sada rađeno, na vrlo jednostavan način. To mogu raditi iz svoje kuće, jer smo na našu web stranicu dali uputstva i dali formulare za popunjavanje.“ – ističe Numanović.

Pripreme za maturu su, kako Numanović kaže pri kraju, a matura će se raditi u školskim fiskulturnim salama ili u holovima škole, zavisno od uslova u kojima škola radi. Bitno je istaći da se za završni test, odnosno eksternu maturu, ne daje se konačna ocjena kao u standardnom školskom ocjenjivanju, nego se izračunava procenat uspješnosti. Učenici će prije zvaničnog testiranja, imati i jedno probno testiranje, kako bi se na što bolji način pripremili za eksternu maturu.