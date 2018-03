Zbog radova na priključenju novog objekta, u petak 09.marta od 8 sati pa do završetka radova bez vode će biti građani u sljedećim ulicama: Bosne Srebrene (od BKC-a do sportskog centra Mejdan), Drage Karamana, Amalije Lebeničnik (do raskršća sa Vikaljskom ulicom), Mitra Trifunovića Uče (Rudar, Univerzal promet, Servis i remont i Gradsko vatrogasno društvo).