“Više znanja za kvalitetniju brigu” za borbu protiv ovisnosti

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama obilježava se danas. Ovogodišnja tema Ureda Ujedninjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala je „Više znanja za kvalitetniju brigu“, kazao je predsjednik Udruženja Borislav Goić.

Podsjeća da je Glavna skupština UN-a 1987. godine proglasila je 26. juni Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama, kao izraz svoje odlučnosti u jačanju djelovanja i saradnje, a u cilju postizanja međunarodnog društva bez droga.

– Znanje, ne samo o štetnosti zloupotrebe droga, nego i svega što se dešava u ‘tom svijetu’ je jako bitno, i to ne samo za one koji su pogođeni tim problemom, nego i za sveopću populaciju. Mišljenja sam i sam da o procesu oporavka, o faktorima koji prouzrokuju ovisnost ili proces početka oporavka mogu dovesti do jedne kvalitetnije brige naspram ljudi koji se nalaze u ovisnosti ako imamo više znanja – kazao je za Fenu predsjednik Udruženja „Proslavi oporavak“ Borislav Goić.

Sa druge strane, ističe Goić, gledajući kako se to obilježava u svijetu i kod nas, taj datum nije adekvatno popraćen na našim prostorima.

– Sve institucije i nevladine organizacije koje se na bilo koji način bave problemom zloupotrebe droga bi trebale na neki način da to obilježe i da probude svijest u ljudima da je droga prisutna, da je ovisnost jako teška bolest, ali isto tako da prožmu nadu da je oporavak moguć i da na jedan adekvatan način to obilježe – kazao je Goić.

Naglašava da svaka zajednica ima jedinstveni set problema i okolnosti kada je zuloupotreba droga u pitanju.

– Tako kod nas možemo govoriti o problemu osoba koje su tek počele konzumirati droge, a još uvijek nisu dosegle onaj stadij gdje je njihova ovisnost razvijena do te mjere ili da nema povratka ili da je za povratak potrebno jako puno resursa. S jedne strane to nazivamo ranim intervencijama – kazao je Goić.

Ukoliko bi se napravili pravi programi koji sprječavaju problem razvoja ovisnosti, zasigurno bi unaprijedili borbu protiv zloupotrbe droga u BiH.

– Iako ne možemo iskorijeniti problem nabavke droga, možemo smanjiti potražnju kroz smanjenje broja ovisnika. Nažalost, za BiH se može reći da broj ovisnika iz godine u godinu raste – kazao je Goić.

Istakao je kako u BiH ne postoji jedinstven metodološki sistem evidentiranja i praćenja u oblasti zlouporabe opojnih droga, te se na taj način mogu raditi samo procjene broja korisnika opojnih droga.

– Mi o konkretnim ciframa ne volimo govoriti, a teško je i govoriti o tome jer bi to zahtijevalo objedinjavanje svih institucija koje se bave time, a neke institucije te cifre ni ne prikupljaju – kaže Goić.

Istakao je da se u Udruženje, tj, na besplatnu liniju za pomoć u borbi protiv droga javilo oko 250 osoba ili članova njihovih porodica i to za konkretnu pomoć.

– Mnogi su se javili jer žele ući u tretman liječenja, bilo kroz medikamentoznu terapiju ili bolničko liječenje a ne da bi tražilo neke „opće“ informacije – ističe Goić.

Kazao je da je danas među mladima, najčešća droga, govori o ovisnicima koji se javljaju u Udruženje, speed.

– Mislim da smo izašli iz nekog vremena kad je dominanatan bio heroin. Također među mladima je posebno aktuelna marihuana, te zloupotreba lijekova kao što je tramadol. Znači u pitanju je kombinacija koja itekako izaziva ovisnost – naglašava Goić.

Ističe da je dob konzumiranja prve droge, nažalost, sve niža.

– Droga je najveći problem kada uđe u nečiji dom. Ali moramo pri samom odgoju djece, školovanju, znati da je prevencija i jedan kvalitetan razgovor sa mladima, pravi način tolerancije naspram njihovih eksperimentiranja, ne u smislu podrške da će oni nastaviti, nego jednostavno razumijevanja da svako može nešto probati ali ne znači nikako da će se konzumacija nastaviti. Jednostavno treba imati više znanja za kvalitetniju brigu – naglašava Goić.

