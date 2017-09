Visoka delegacija Ministarstva za unutrašnju sigurnost SAD učestvuje na vježbi u Tuzli

Predstavnici Ministarstva za unutrašnju sigurnost Sjedinjenih Američkih Država (The Department of Homeland Security (DHS) Science and Technology Directorate) učestvovaće u 17. terenskoj vježbi koja će se od 25. do 29. septembra 2017. godine održati u Tuzli, u organizaciji Euroatlantskog centra za koordinaciju odgovora na katastrofe (EADRCC) i Ministarstva sigurnosti BiH.

Ovo je dio partnerstva započetog prošlog novembra između DHS-a, NATO-a i ostalih partnerskim zemalja, za razvoj pilot sistema za koordinaciju u slučaju civilnih kriznih situacija na zapadnom Balkanu. Sistem se zasniva na platformi za razmjenu informacija među spasiocima pod nazivom “Komandni sistem za incidente sljedeće generacije” (NICS), koju je razvila Linkoln laboratorija Masačusets Instituta za tehnologiju (MIT).

“Globalne prijetnje i humanitarne krize sa kojima se suočavamo danas nemaju granice”, rekao je američki podsekretar za nauku i tehnologiju u Ministarstvu za unutrašnju sigurnost Villiam N. Bryan. “Ovaj projekat, u okviru NATO-ovog programa za nauku za mir i sigurnost, nudi S & T-u mogućnost međunarodne saradnje u istraživačkim i razvojnim aktivnostima usmjerenim na identifikaciju kreativnih rješenja i preuzimanje inovativnih ideja za nadopunu nedostataka trenutnih kapaciteta, kako da bi naše zajednice bile sigurnije i više zaštićene”.

Podsekretar Bryan će pratiti vježbu u Tuzli zajedno sa direktorom za istraživanje i razvoj Josephom Martinom i timom evaluatora iz DHS-ovog odjela za nauku i tehnologiju. Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija i Crna Gora će imati svoje timove za testiranje NICS-a kao dio pilot projekta.

Tokom ove posjete BiH, planiran je sastanak podsekretara Villiama N. Bryana i ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića.