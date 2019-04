Visoka škola FINra: Posjeta srednjoškolaca iz Tuzle i Lukavca

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla otvorila je danas svoja vrata učenicima Srednje ekonomsko-trgovinske škole iz Tuzle i Ekonomsko-hemijske škole Lukavac. Ovo je prilika za upoznavanje učenika sa radom FINra-e, visokoškolske ustanove prepoznate među srednjoškolcima koji nastavljaju obrazovanje. Bili su u prilici sagledati mogućnosti koje nudi FINra i otkriju benefite studiranja u ovoj ustanovi. Obišli su prostorije, upoznali se sa radom i planom programa, a druženje je nastavljeno sa profesorima i osobljem Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra.

”Prvi naš zadatak ovdje je da ih ponukamo, odnosno da im pomognemo u tome da donesu odluku da studiraju, da nastave svoje obrazovanje, a onda oni koji se vide u finansijama i računovodstvo, u toj profesiji, da ih upoznamo sa nastavnim planom i programom koji nudi Visoka škola za finansije i računovodstvo”, kaže doc.dr. Ismet Kalić, direktor Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla.

Na ovaj način, želja uposlenika FINra-e je da mladima pomognu u odabiru fakulteta i onoga čime će se baviti u budućnosti. Upravo ovdje, na jednom mjestu, spojena je teorija i praksa, jer je cilj mladima ponuditi vrhunska znanja iz oblasti finansija i računovodstva. Budući studenti to već prepoznaju prilikom prve posjete FINra-i.

”Meni se ovdje jako sviđa, savremeno je sve, skroz je drugačije nego na ostalim fakultetima. Ovo je visokoškolska ustanova koja nudi mnogobrojne uslove, stipendije, da budemo što bolji, obrazovaniji i da što prije naučimo neke stvari i budemo što iskusniji u svom obrazovanju”, navodi Alma Hadžimustafić, učenica Srednje ekonomsko-trgovinske škole Tuzla.

Ono što ovu visokoškolsku ustanovu karakteriše je posvećenost studentu pojedincu, a posebnost je u praktičnom dijelu školovanja, što je od izuzetne važnosti za sve studente koji već nakon obrazovanja stečenog u FINr-i budu spremni za tržište rada.

”FINra stavlja akcenat na praksu i praktično osposobljavanje. Mislim da je to glavni razlog zašto bi trebali upisati FINru. Znamo da kod većine naših fakulteta manjka prakse. Ima je, ali to je nedovoljno. Tako da upravo ovdje mogu da nauče kako se radi ovaj posao i mogu da postanu vrhunski stručnjaci za finansije i računovodstvo”, kaže Nermina Kalić, studentica Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra.

Ono što FINra nudi tokom školovanja studentima je praksa kod poznatih poslodavaca. Također, na raspolaganju su stipendije koje im olakšavaju školovanje.

”Ono što posebno želim da istaknem to je da smo za narednu akademsku 2019/2020. godinu donijeli odluku da svakog učenika koji nam dođe na testiranje za stipendije nagradimo stipendijom od 250 do 2.500 KM što će zavisiti o broju bodova koji će osvojiti na testu i o tome kakav su prosjek imali u srednjoj školi. Na ovaj način želimo mlade ljude, da im ukažemo na to da trebaju studirati u BiH, prvo da trebaju ostati u BiH”, navodi doc.dr. Ismet Kalić, direktor Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla.

U Visokoj školi FINra trude se studentima svakodnevno olakšati studij, a u tome zasigurno veliku ulogu ima i saradnja sa drugim visokoškolskim ustanovama. Predstavnici FINra-e su prije nekoliko dana potpisali Sporazum o saradnji sa Međunarodnim sveučilištem Libertas iz Zagreba, na kome se školuju studenti iz više od 30 zemalja.

”Želimo da unaprijedimo naše odnose kada je u pitanju međusobna saradnja u pogledu naučno-istraživačkog rada, u pogledu razmjene studenata, profesora i kada je u pitanju saradnja na međunarodnim projektima kao što je Erasmus + gdje želimo da zajedno sa tim najvećim i prvim privatnim sveučilištem u Hrvatskoj učestvujemo u tim projektima”, kaže Kalić.

To je značajan korak za razvoj i unaprjeđenje nastavnog procesa u Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra.