Vjerovali ili ne: Amerikanci pucali na uraga

“Oko” urgana stiglo je do Floride do otočja Florida Keys oko 13 sati, a onda nastavilo dalje. Nakratko je oslabio, ali se opet vratio u kategoriju 4. nakon što je promijenio smjer i sada je stigao do zapadne obale Floride, odnosno do otočja Florida Keys gdje se očekuje najjači udar i za koje su izdana upozorenja opasnosti po život, prenose agencije.Očekuje se da obale Floride zahvate vjetrovi brzine i do 210 km/h prije nego oluja pređe prema sjeverozapadnom dijelu Meksičkog zaljeva.

Neki su stanovnici Floride došli na “genijalnu” ideju kako “otjerati” Irmu – tako da pucaju na nju! Sve je počelo s facebook najavom događaja “Pucaj na Irmu – pokaži joj tko je glavni” na koji je dolazak najavio 26.000 osoba a čak je 53.00 zainteresiranih. Policija je izdala upozorenje vlasnicima oružja da nikako ne pucaju na uragan jer tako neće otjerati Irmu već će ugroziti svoje živote. Muškarac koji je pokrenuo događaj kazao je kako je to učinio zbog “stresa i dosade”.