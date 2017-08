Vlada FBIH: Saglasnost za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave

Federalna vlada dala je saglasnost na Nacrt aneksa VI Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije i Delegacije Evropske Komisije u BiH, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, te Ministarstva finansija i trezora BiH. Za potpisivanje ovog dokumenta je, uime Vlade FBiH, ovlašten premijer FBiH Fadil Novalić.

Kako je obrazloženo, prema podacima iz Nacrta srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 2017.-2019. godina, za potpunu implementaciju do sada odobrenih projekata bit će potreban duži vremenski period od onog koji je predviđen Memorandumom i prethodnim aneksima. Završetak većine projekata bio bi, prema procjeni, u 2018. i 2019. godini (neki i u 2020.), a njihova realizacija bi značajno doprinijela ispunjavanju zacrtanih ciljeva.

Također, planirano je da dio sredstava iz Fonda koji je na raspolaganju, i nije usmjeren niti na jedan projekat, nakon usvajanja novog Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH, što se očekuje ove godine, bude iskorišten za finansiranje aktivnosti i projekata koji će doprinijeti realizaciji mjera iz nove strategije reforme javne uprave i akcionog plana, o čemu će detaljnije biti razgovarano nakon pripreme finalnog Nacrta novog strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH. Imajući u vidu da je važenje Memoranduma, odnosno Aneksa V do kraja 2017. godine, Ured koordinatora predložio je pokretanje procedure zaključenja Aneksa VI, kako bi važenje Memoranduma bilo produženo do kraja 2020. godine. To bi omogućilo nesmetanu implementacija do sada odobrenih, kao i projekata koji će biti odobreni u narednom periodu. Za provođenje Aneksa VI potrebno je osigurati dodatna sredstva iz budžeta FBiH za period 2018.-2020. godine, kao učešće Vlade FBiH u finansiranju projekata koje realizira Fond za reformu javne uprave BiH.

O ovoj temi će Federalna vlada uskoro organizirati poseban sastanak s premijerima kantona pošto se projekat reforme javne uprave dobrim dijelom odnosi na njihove obaveze, jer je u kantonima i najveći procenat uposlenih u FBiH.