Vlada FBiH ukida topli obrok, naknadu za prijevoz i regres?!

Savez samostalnih sindikaata BiH pštro se protivi zakonima o doprinosima i porezu na dohodak, a njihoovo saopćenje i zahtjeve upućene Vladi FBiH prenosimo u cjelosti:

S obzirom da se pokazalo da je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine s pravom upozoravao na pogubnost pojedinih odredbi Zakona o PIO, a kako bi se izbjegle iste greške kada je riječ o zakonima o doprinosima i porezu na dohodak, ovim putem pozivamo Vladu FBiH da povuče prijedloge zakona i vrati ih na dodatno usaglašavanje.

Naime, prijedlozima zakona će de facto doći do ukidanja toplog obroka, naknada za prijevoz i regres čime će se izvršiti dodatni udar na džepove radnika. S obzirom da, ukoliko ne dođe do potpisivanja Općeg kolektivnog ugovora i granskih kolektivnih ugovora, koji su propisivali obavezu poslodavcima za isplatu pomenutih naknada, više neće postojati zakonska obaveza poslodavaca da isplaćuju naknade, sasvim je opravdano očekivati da će doći do njihovog ukidanja Ovim će biti naročito pogođen realni sektor, u prvom redu radnici kod privatnih poslodavaca, posebno tamo gdje nema ni sindikata. Ne postoje nikakve garancije da će ove naknade biti transformisane u plaću radnika u istom iznosu (to će praktično ovisiti od dobre volje poslodavca), tako da je pitanje njihovog poreskog tretmana u ovom slučaju potpuno irelevantno. Ako se to desi, a velika vjerovatnoća je da će se desiti, biće to daleko ozbiljniji problem i gubitak za one radnike koji su značajan dio svojih „plaća“ primali kroz topli obrok i prijevoz (u prosjeku 200 KM mjesečno) nego postavljanje praga, odnosno definisanje poreske stope. Time se opravdanje predlagača da se želi postići poreska neutralnost pokazuje kao potpuno nerealno i neargumentovano.

Takođe, neophodno je da se što prije uradi tačna projekcija finansijskih efekata primjene predloženih zakona, jer se samo tako može steći realna slika o tome šta ustvari radnike/ce očekuje, navodi se u soapćenju.