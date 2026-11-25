Vlada TK prihvatila je tekstove aneksa kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i za korisnike kantonalnog budžeta iz oblasti visokog obrazovanja.

Izmjene se, između ostalog, odnose na usklađivanje prava zaposlenika na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla s novim tarifnim sistemom javnog prijevoza. Aneksima kolektivnih ugovora preciziraju se uslovi i način ostvarivanja ovih prava.

Sredstva za osnovne škole u Kalesiji i Doboj Istoku

Vlada TK odobrila je usmjeravanje donacije Općine Kalesija u iznosu od 10.000 KM u kantonalni budžet, namijenjene realizaciji projekta toplifikacije Osnovne škole Kalesija.

Iz tekuće budžetske rezerve odobreno je i 10.248 KM za Osnovnu školu „Klokotnica“ u Doboj Istoku, radi isplate otpremnine zaposlenici koja je ostvarila pravo na invalidsku penziju.

Sredstva za ovu namjenu prethodno nisu bila planirana budžetom škole, budući da je zaposlenica pravo na invalidsku penziju ostvarila nakon dužeg bolovanja.

Narodnom pozorištu Tuzla omogućeno korištenje više od 31.000 KM

Donesene su i dvije odluke kojima se omogućava korištenje ukupno 31.163 KM za potrebe Narodnog pozorišta Tuzla.

Od ovog iznosa, 20.000 KM odnosi se na prihode ostvarene prodajom ulaznica za predstave, a 7.500 KM na prihode od iznajmljivanja poslovnih prostora. Sredstva će biti korištena za nabavku materijala i pokrivanje troškova usluga.

Preostalih 3.663 KM dio je namjenskog transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta za sufinansiranje produkcije pozorišne predstave.

Bošnjačkoj zajednici kulture odobreno je 35.000 KM za štampanje dvije knjige o genocidu nad Bošnjacima Srebrenice.

Vlada TK donijela i kadrovske odluke

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje direktora i imenovanje vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ Tuzla.

Imenovan je i vršilac dužnosti direktora Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći, a doneseno je nekoliko rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.