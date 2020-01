Vlada TK: Kreće provjera vjerodostojnosti diploma u kantonalnim organima

Današnjim zaključkom Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, koji vodi službenu evidenciju i raspolaže personalnim dosjeima svih uposlenih u kantonalnim organima uprave, je zadužen da u roku od 20 dana kompletira potrebnu dokumentaciju i sačini odgovarajuće spiskove, te putem nadležnih visoko obrazovnih ustanova kao izdavaoca pedmetnih dokumenata, izvrši provjeru vjerodostojnosti diploma svih izabranih dužnosnika i državnih službenika u kantonalnim organima, službama i institucijama za koje vode službenu evidenciju. Resorno nadležna ministarstva, kao i rukovodioci drugih kantonalnih organa i institucija, javnih preduzeća i javnih ustanova iz nadležnosti Tuzlanskog kantona, čija se personalna evidencija zaposlenih ne vodi u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa, su zaduženi da u istom roku i na istovjetan način izvrše provjeru vjerodostojnosti diploma uposlenika u tim organima i institucijama, odnosno javnim preduzećima i javnim ustanovama.

Nakon izvršene revizije validnosti diploma, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, kao i svi rukovodioci kantonalnih organa i institucija, javnih preduzeća i javnih ustanova će, putem resorno nadležnih ministarstava, o tome informisati Vladu Tuzlanskog kantona.

Današnjim zaključkom je zatraženo od rukovodilaca svih kantonalnih organa i institucija da do donošenja odgovarajućih propisa kojim će se urediti to pitanje, nakon provedenog postupka javnog oglasa, odnosno javnog konkursa za prijem novih uposlenika, a prije izdavanja odgovarajućeg rješenja o postavljenju i prijemu u radni odnos određenog kandidata izvrše odgovarajuću provjeru vjerodostojnosti njegove diplome, odnosno drugog priloženog dokumenta kojim se dokazuje stečena stručna sprema, na način kako je to utvrđeno današnjim Zaključkom.