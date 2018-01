Vlada TK usvojila izmjene Zakona o komunalnim djelatnostima s ciljem smanjenja aerozagađenosti

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima ovog kantona.

Ovaj Zakon predstavlja realizaciju Zaključaka kantonalne vlade iz oktobra 2017. godine, kojim je utvrđena obaveza da resorno ministarstvo izradi rješenje sa zakonskom snagom, koja će doprinijeti smanjenju aerozagađenja.

Sekretar ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Emir Softić izjavio je, da će se ovim zakonskim rješenjem svi poslovni objekti , te stambeni objekti određene kvadrature morati priključiti na toplovodnu mrežu, tamo gdje to uslovi dozvoljavaju.

Ovim zakonom predviđeno je, da su svi poslovni objekti, bez obzira na kvadraturu i svi stambeni objekti kvadrature preko 200 m kvadratnih , gdje to tehničke mogućnosti dozvoljavaju izvršiti priključenje na toplovodnu mrežu, navodi Softić.

Rok za primjenu ove zakonske regulative je do oktobra ove godine, a za sve koji se ne priključe na toplovodnu mrežu, a koje ovaj zakon obavezuje, predviđene su i kaznene odredbe za nepostupanje.

Kazne se kreću od 1.000 do 5.000 KM za fizička lica, od 2.000 KM do 10.000 KM za odgovorna lica u pravnom licu, te od 5.000 KM do 20.000 KM za pravno lice, ako ne priključi objekat na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplinskom energijom.