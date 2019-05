Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac samo 21 centimetar od kritične tačke

Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac prema mjerenju u 12:00 sati iznosio je 309 cm i u porastu je.

”On se povećava isključivo zbog padavina koje su se desile i koje rijeka Spreča nosi sa sobom, uključujući pritoke poput Jale. Na Karanovcu je kota 330 kritična tačka i trenutno ona nije još u tom nivou, vjerovatno će doći do povećanja ali to nije ni blizu onog nivoa vodostaja iz 2014. i vjerujem da neće doći do plavljenja”, zaključuje direktor JP ”Spreča” d.d. Tuzla Suad Hasanović.