Novo naselje Solina (zgrade), Dolovi, Mala Solina i Brđani, te ulice 115. HVO brigade, Veljka Lukića Kurjaka do naselja Dokanj sutra od 08:00 do 16:00 sati bit će bez vode, saopćeno je iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla. Do prekida u vodosnabdijevanju doći će zbog popravke kvara na cjevovodu.