Iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla saopćili su da će danas 13. jula 2022. godine doći do otežanog odvijanja saobraćaja u dijelu ulice Muhameda Hevaija Uskufija (od semafora kod Ekonomske škole do semafora kod zgrade Sodaso) u periodu od 8 sati do završetka radova.