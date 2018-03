JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla učesnik Meg projekta: Cilj top pet u BiH

U narednih 12 godina Vlada Švicarske u razvoj vodovodnih preduzeća u 18 općina i gradova širom BiH uložit će 27 miliona KM. Jedno od njih je i JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla koji bi upravo uz pomoć ovih sredstava, ali i učenjem vještina kojim se služe evropska komunalna preduzeća iz ove branše, trebali postati samoodrživa i na evropskim trendovima zasnovana zdrava kompanija.

U organizaciji gradske uprave i JKP Vodovod i kanalizacija danas je održana osma radionica predstavnika lokalnih vodovodnih preduzeća i predstavnika jedinica lokalne samouprave sjeveroistočnog dijela BiH koje aktivno učestvuju u realizaciji projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja Meg. Projekat finansira Vlada Švicarske, a u našoj zemlji implementira UNDP. Projekat je pokrenut 2016. godine, i brojni su benefiti koje donosi kao što su poboljšanje kvaliteta usluga lokalne vlasti i javnih komunalnih preduzeća spram potreba građana i realnog sektora.

„Pa sve do dobijanja finansijskih sredstava koja će u jedinicama lokalne samouprave biti uložena u određene komunalne i infrastrukturne projekte, koji su direktno vezani sa poboljšanjem kvaliteta života građana, stvaranje povoljnijeg ambijenta za rad i poslovanje realnog sektora pa sve do povećanja stepena odgovornosti lokalne samouprave i JKP prema građanima i privrednicima i do stvaranja povoljnog poslovnog okruženja prijeko potrebnog za investiciona ulaganja“ – kazao je Almir Šuta, sekretar Gradske uprave Tuzla.

Glavni cilj aktivnosti Meg projekta i UNDP-a je pomoć prilikom formiranja javnih politika koje će u konačnici dovesti do unapređenja i poboljšanja sistema vodosnabdjevanja, što i jeste od velikog značaja za sve građane lokalnih zajednica koje, s druge strane direktno učestvuju u realizaciji ovog projekta.

„Cilj je da na neki način pomognemo da se ubrizga znanje, vještione i sposobnosti u vodovodna preduzeća i da oni budu puno stabilniji, jači, snažniji. Znači da se ti vodovodi budu puno snažniji, održiviji i da pružaju puno kvalitetnije usluge građanima. To je ključni cilj“ – kazao je Sandi Zulić, direktor Una consulting.

„Cilj nam je da komunalna preduzeća u BiH sustignu standard sličnih takvih preduzeća u EU počev od Slovenije, Švisarske koja je finansijer ovog projekta i cilj nam je to postići kroz prve 4 godine nakon čega će se projekat nadamo se i produžiti da obuhvati i druga komunalna preduzeća ili da eventualno ponudi dodatnu pomoć ovim komunalnim preduzećima koja su sada u programu.“ – istakao je Branko Vučijak, predstavnik UNDP-a.

Grad Tuzla i JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla prepoznali su vrijednost ovog projekta, a prije svega to je dugoročnost ulaganja Švicarske vlade putem UNDP-a. Riječ je o projektu koji će trajati 12 godina, a u zavisnosti od toga kako edukacije i treninge budu sprovodili u djelo zavisit će i sam uspjeh svakog vodovoda ponaosob, a to je da postanu samoodrživa preduzeća.

„Ove godine bi trebali da dobijemo oko 300.000 KM odnosno da po principu zajedničkog ulaganja realizujemo zajedničke projekte. Tako da je višestruka vrijednost ovog projekta.

A inače što se tiče vodovoda mi smo sebi postavili cilj da budemo u ovoj godini u top pet, a onda da idemo na top jedan vodovoda, odnosno zajedno sa implementaciojom ovog projekta i projekta KFV-a i Švicarske vlade da uspijemo stvoriti stabilan i neovisan vodovod koji će dugoročno obezbjediti vodosnabjedavanje Grada Tuzla za narednih 20 godina." – kazao je Aid Berbić, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija" Tuzla.

U kompletan projekat uključeno je 18 općina i gradova u cijeloj BiH, a projekat se pored rada sa vodovodnim preduzećima bazira i na poboljšanje rada javne uprave. Ukupan budžet projekta je 27 miliona KM.