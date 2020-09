Volonteri i ove godine čiste Tuzlu od ilegalno deponovanog otpada

U utorak, 15.09.2020. godine u Međunarodnom ateljeu „Ismet Mujezinović“ Tuzla, održana je press-konferencija povodom najave terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada, koje će na teritoriji cijelog Grada Tuzla biti organizovane od 19. septembra do 10. oktobra. Riječ je o prilagođenim terenskim aktivnostima u okviru najveće ekološke volonterske akcije u historiji naše zemlje („Let's do it – očistimo zemlju za 1 dan“) posvećenoj prvenstveno čišćenju ilegalnih deponija otpada u jednom danu, kao i svih zelenih površina.

Projekat „Let's Do It Tuzla“ i terenske akcije koje se provode u okviru istog, sastavni su dio pokreta „Let's Do It Bosna i Hercegovina“, odnosno „World Cleanup Day“, u kojem je u dosadašnjim ekološko-volonterskim akcijama učešće uzelo 35 miliona volontera iz preko 180 zemalja svijeta. Tako su Tuzla i ostali gradovi u BiH dijelom najveće ekološke globalneporodice, ujedinjene u jednoj misiji – čišća i ljepša životna sredina za sve nas!

Ovogodišnjim terenskim akcijama čišćenja ilegalnih deponija otpada biti će obuhvaćeno nekoliko lokacija u užem gradskom području, ali i okolne mjesne zajednice. Riječ je, prevashodno, o lokalitetu izletišta „Ilinčica“, parka „Slana Banja“, vidikovca „Kicelj“, mosta u blizini bivše Livnice, pojasa pruge kod glavne Željezničke stanice Tuzla te parkinga u blizini Filozofskog fakulteta UNTZ. Kada je riječ o mjesnim zajednicama, ove godine će se čistiti područje mjesnih zajednicaMramor, Dobrnja, Pasci, Kiseljak, Solina, Gornja Tuzla i Slavinovići. Za sve volontere, učesnike terenskih akcija, osigurane su vreće, rukavice i osvježenje.

„Terenske akcije čišćenja ilegalnih deponija otpada u okviru našeg projekta, a koje su zbog svoje kontinuiranosti postale i tradicionalna ekološka aktivnost u Gradu Tuzla, uprkos svemu, bit će održane i ove godine. Cilj našeg projekta nije bio da ‘dignemo ruke’ od realizacije ovako važne aktivnost u cilju očuvanja okoliša našeg grada, nego da pronađemo način na koji ćemo obuhvatiti isti broj lokacija kao i prethodnih godina, a sve u skladu sa važećim higijensko-epidemiološkim mjerama i naredbama kriznih štabova. Time će, vrijednim radom naših volontera, u tri sedmice sprovođenja ovih aktivnosti, Tuzla biti očišćena od otpada koji se nalazi u našoj prirodnoj sredini. Važno je istaknuti i da je ‘Let's do it Tuzla’ ove godine pokrenuo mnoge promotivne kampanje i na takav načinnastojimo djelovati na svijest svih naših građana. Kampanje će biti plasirane u periodu trajanja terenskih akcija i to putem outdoor površina, kanala društvenih mreža i medija“, saopštio je Adnan Imamović, izvršni koordinator projekta „Let's do it Tuzla“.

U proteklom periodu, Organizacioni odbor projekta „Let's Do It Tuzla“ pozvao je sve zainteresovane građane da prijave lokaciju koju žele da čiste, a za koje će, u skladu sa mogućnostima „Let's do it Tuzla“ tima, biti osigurana prateća logistika za čišćenje. Pozvani su i svi koji nemaju prijedlog lokacije za čišćenje, ali imaju želju da učestvuju u navedenim terenskim aktivnostima, da se jave „Let's do it Tuzla“ timu čime će biti uključeni u neku od unaprijed planiranih akcija čišćenja u njihovoj režiji.

„Cilj našeg projekta uvijek je bio pokrivanje što šireg područja grada našim terenskim aktivnostima. Time ćemo ove godine, pored sprovođenja terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada u užem gradskom jezgru, akcije sprovesti i u određenom broju rubnih mjesnih zajednica, a sve u cilju svođenja broja ilegalnih deponija otpada na minimum. Sigurnost svih učesnika je prioritet, a to će biti osiguranoangažmanom svih relevantnih nadležnih službi s ciljem osiguravanja bezbjednosti prilikom čišćenja ilegalnih deponija otpada. Kada je riječ o broju učesnika, očekujemo da ćemo okupiti cca. 500 volontera tokom trosedmičnog trajanja akcija, uz potpuno poštivanje svih mjera i naredbi kriznih štabova tokom trajanja svake akcije pojedinačno“, izjavio je Eldar Vikalo, član tima za terensku koordinaciju projekta „Let's do it Tuzla“.

Selektivno prikupljanje otpada značajan je segment koji se godinama praktikuje na terenskim akcijama čišćenja ilegalnih deponija otpada, a zahvaljujući podršci kompanije „Eko život“, ovlaštenog operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom i zlatnog partnera projekta. Na takav način otpad biva upućen u proces reciklaže te dobija novu vrijednost.

„Kao operater sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, Eko život je već sedmu godinu za redom ponosno zlatni partner akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada u okviru projekta „Let's do it Tuzla“. Naš primarni cilj jeste da se što više ambalaže i ambalažnog otpada propisno i na odgovarajući način zbrine.Nastojimo podržati ovako dobre i uspješne projekte te smo zadovoljni što možemo i mi svojim ličnim učešćem, ali kao operater sistema upravljanja otpadom, da doprinesemo čišćem i zdravijem okolišu. Željela bih svakako naglasiti da će otpad koji se sakupi za vrijeme trajanja terenskih akcija biti propisno i na odgovarajući način zbrinut“, izjavila je Edisa Bajramović, predstavnica kompanije „Eko život d.o.o. Tuzla.

Dugogodišnji partner i prijatelj projekta „Let's do it Tuzla“, NLB Banka d.d., Sarajevo i ove godine kroz podršku ovim aktivnostima iskazuje svoju brigu za zaštitu životne sredine i okoliša.

„NLB Banka d.d., Sarajevo je prepoznala značaj odgovornog djelovanja prema društvu i okolišu, te kontinuirano poduzima različite aktivnosti usmjerene ka zaštiti životne sredine. Sretni smo da smo i ove godine dio projekta ”Let's do it Tuzla” i da ćemo kao partneri podržati predstojeću terensku akciju čišćenja ilegalnih deponija otpada u Gradu Tuzla. NLB Banka će i u budućnosti nastaviti podržavati ovakve i slične projekte, te tako doprinositi poboljšanju kvaliteta života u zajednici.“, izjavila je Eldina Kurt, voditeljica Agencije Centar Tuzla, NLB Banka d.d. Sarajevo.

Principi poslovanja Fabrike cementa Lukavac zasnivaju se na prijateljstvu s prirodom, zbog čega i nose nadimak „Zelena fabrika cementa“. S projektom „Let's do it Tuzla“ doprinose očuvanju životne sredine.

„Fabrika cementa Lukavac na sve načine nastoji poboljšati stanje u oblasti okoliša. Već godinama upotrebljavamo alternativna ili kako ih još zovu „zelena goriva“, upravo iz razlog da se uštede i zaštite prirodni resursi. Zato sami sprovodimo, ali i podržavamo mnoge projekte koji unapređuju naš okoliš. Fabrika cementa Lukavac izuzetno cijeni ovaj projekat koji promovira zdrav i čist okoliš, a posebno nam je bitno da se kod djece i omladine stalno gradi i jača ekološka svijest.“, izjavila je Nataša Crvenković, produkt menadžer Fabrike cementa Lukavac.

Kao eminentna međunarodna organizacija, Misija OSCE-a u BiH prepoznala je važnost realizacije ovog projekta, dajući na taj način svoj doprinos očuvanju prirode i podizanju ekološke svijesti kod svih struktura stanovništva.

„Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini želi pohvaliti aktiviste okupljene oko pokreta „Let’s do it” koji kontinuirano iskazuju visok stepen društvene odgovornosti. Svojim volonterskim angažmanom daju najbolji primjer kako svi možemo dati doprinos u izgradnji boljeg i ugodnijeg okruženja. Jasno je da je unapređenje životne sredine dugotrajan proces i zahtijeva angažman svih struktura društva. Stoga Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini poziva sve relevantne aktere da ulože dodatne napore u području zaštite okoliša jer čist okoliš znači bolji kvalitet života građana”, izjavila je Dragica Karadžin, službenica Odjela za demokratski razvoj Misije OSCE-a u BiH.

Prva u nizu terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada bit će realizovana 19. septembra, dok će ostale terenske akcije biti provedene u predstojeće tri sedmice i to organizirajući po tri akcije sedmično. Organizatori naglašavaju da svi volonteri u ovim terenskim aktivnostima učestvuju na sopstvenu odgovornost, zbog čega se preporučuje striktno praćenje instrukcija koje će dobiti od ovlaštenih lica na terenu, ali i svih važećih mjera kriznih štabova koje se odnose na okupljanje ljudi na otvorenom prostoru.

Pojedinačne, kao i grupne registracije moguće su putem e-maila [email protected] i Facebook Fan stranice „Let's Do It Tuzla“.