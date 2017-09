Vozači oprez! I dalje aktuelni radovi na putevima Stupari – Kladanj, Simin Han – Kalesija, Živinice – Međaš…

Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, u sjeverozapadnim krajevima naše zemlje saobraća se po mokrom kolovozu, dok su uvjeti za vožnju u ostalim dijelovima BiH za sada povoljni. Upozoravamo na učestale sitnije odrone na brojnim dionicama i savjetujemo oprezniju vožnju.

Na magistralnom putu M-5 Sarajevo-Pale, zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj u tunelu Kalovita Brda. Vozila su preusmjerena na obilaznicu u neposrednoj blizini.

Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajamo magistralne puteve: M-14.1 Odžak-Donji Svilaj, M-18 Stupari–Kladanj i M-4 Simin Han-Kalesija, kao i regionalne puteve: R-469 Živinice-Međaš, R-461 Srebrenik-Donja Orahovica i R-414 Banja Luka-Turbe.

Zbog održavanja sportske manifestacije (penjački festival „Drill and Chill Festival) do 17. 09. od 11 do 11:45 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu M-16 Karanovac-Crna Rijeka (u kanjonu Tijesno). Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti putni pravac Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Na graničnim prelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.