Vozači oprez: Kolovozi mokri i klizavi, moguća poledica

Niske temperature ovoga jutra pogoduju formiranju poledice, pa vozače na svim putnim pravcima pozivamo na pojačan oprez. Posebnu pažnju skrećemo na dionice u višim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima.

Ugaženog snijega na kolovozu mjestimično ima na planinskim prevojima. Izdvajamo putne pravce: Sarajevo-Rogatica, Vlasenica-Han Pijesak, Trnovo-Foča, Gacko-Tjentište, Bihać-Ključ-Mrkonjić Grad, Bugojno-Novi Travnik, Livno-Kupres, Livno-Mrkonjić Grad, Livno-Drvar-Bosanski Petrovac i Kolo-Tomislavgrad-Šuica.

Na putevima u jugozapadnim krajevima puše jak vjetar koji mjestimično stvara sniježne nanose.

Na snazi su zimski uslovi vožnje, pa u skladu s tim, u slučaju obilnijih sniježnih padavina, može doći do zabrane saobraćaja priključnim vozilima na planinskim prevojima gdje je kolovoz zasniježen, do stvaranja uslova za sigurno saobraćanje. Također, u slučaju potrebe autobusi i teretna vozila moraju na pogonskim točkovima koristiti lance na planinskim prevojima.

REGIONALNI PUTEVI

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog radova na sanaciji klizišta od 07 do 16 sati obustavljen je saobraćaj, dok u vremenu od 16 do 07 sati na snazi ostaje zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-456 Priboj-Sapna, zbog izgradnje mosta preko rijeke Janja obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati obilaznicom u neposrednoj blizini.

R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-474 Jelah-Piljužići, zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Usore, na regionalnom putu R-474 Jelah-Piljužići, na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravac je Jelah Polje-Sivša-Tešanjka-Jelah, dok vozila do 7,5 t. mogu koristiti i pravac Jelah Polje-Kalošević-Jelah.