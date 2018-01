Vozači oprez! Magla u kotlinama i uz riječne tokove smanjuje vidljivost

Gusta magla smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove i jezera, a posebno izdvajamo magistralne puteve M-17 Konjic-Drežnica i M-16.2 Prozor-Jablanica, gdje je vidljivost smanjena na 30 do 50 metara, zatim dionice uz rijeke Lašvu i Savu, kao i šire područje Bosanskog Grahova i Foče, te dijelove Kantona Sarajevo.

Zbog aktivnog klizišta na autoputu A-1 Sarajevo zapad-Tarčin (lokalitet Ban Brdo) u dužini od 1 km vozila saobraćaju preticajnom trakom. Molimo vozače da na ovoj dionici autoputa voze opreznije i smanjenom brzinom.

Upozoravamo na mjestimičnu poledicu na dionicama u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima, kao i na učestale odrone na brojnim dionicama. Savjetujemo oprezniju vožnju i napominjemo vozače da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Zbog obilježavanja godišnjice „Igmanskog marša“ danas od 11 do 14:30 sati doći će do obustave saobraćaja na regionalnom putu R-442 Hadžići-Bjelašnica, na dionici od „Brezovače“ do Velikog polja na Igmanu. Za vrijeme obustave alternativni pravac je Hadžići-Ilidža-Stup-Vojkovići-R-442 Bjelašnica i obratno.

Na magistralnom putu M-14.2 Resanovci-Drvar zbog urušavanja potpornog zida saobraća se jednom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta izmjenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu M-16 Banja Luka-Crna Rijeka (na lokalitetu Gornji Šeher), kao i na regionalnim putevima R-441 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo) i R-454a Bratunac-Drinjača.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.