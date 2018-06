Vozači oprez: Mokar i klizav kolovoz u većem dijelu BiH!

U većem dijelu BiH saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu. Zbog povremeno jakih pljuskova vozače pozivamo na dodatan oprez zbog veće količine vode koja se mjestimično zadržava na kolovozu. Osim odrona zemlje i kamenja može biti i granja te srušenih stabala. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uvjetima na putu.

Danas do 16 sati, zbog radova na obilježavanju horizontalne signalizacije, na magistralnom putu M-14 Srbljani-Bosanska Krupa vozila saobraćaju usporeno, a dolazi i do kraćih obustava saobraćaja za teretna vozila, u trajanju do 15 minuta.

Na magistralnom putu M-14.1 Donji Svilaj-Bosanski Brod (naselje Struge) zbog radova na deminiranju terena od 08 do 16 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja, uz 15 minutno propuštanje vozila.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici magistranog puta M-16.1 Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.

Jednom trakom saobraća se na magistralnom putu M-18 Sarajevo–Foča (na lokalitetu Sijeračke Stijene), zbog većeg odrona, kao i na putnim pravcima: Banja Luka-Crna Rijeka, Banja Luka-Turbe i Lopare-Čelić, zbog aktivnih klizišta.

Na autoputu A-1 dionici Lepenica-Tarčin, zbog radova na potpornom zidu saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta kod tunela Igman (dionica Sarajevo zapad-Lepenica) zbog čega je saobraćaj iz vozne preusmjeren u preticajnu traku, kao i na radove na lokalitetu Treševine (A-1 Sarajevo zapad-Sarajevo sjever), gdje je usporeno saobraćanje.

Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelaznih naprava na pasareli petlje Podlugovi, saobraća se naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Izvor: RTV Slon/IC BIHAMK-a/