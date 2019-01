Vozači oprez: Povećana opasnost od odrona ili kamenja na putevima

Prema informacijama kojima raspolaže Informativni centar BiHAMK-a, kolovoz je pretežno mokar. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara.

Zbog kišnih padavina i snijega koji se topi povećana je opasnost od odrona zemlje ili kamenja na kolovoz, pa vozače pozivamo na pojačan oprez.

Posebno skrećemo pažnju na puteve: Jablanica-Mostar-Doljani, Stolac-Neum, Dobro Polje-Miljevina-Brod na Drini, Mrkonjić Grad-Crna Rijeka, Jajce-Banja Luka i Turbe-Skender Vakuf-Karanovac. Vozače pozivamo na dodatan oprez zbog veće količine vode koja se mjestimično zadržava na kolovozu. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uvjetima na putu.

Obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja iz sigurnosnih razloga.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Na snazi su zimski uslovi vožnje, pa u skladu s tim, u slučaju obilnijih sniježnih padavina, može doći do zabrane ili ograničenja saobraćaja za pojedine kategorije vozila. Policija će pojačati kontrole i isključivati iz saobraćaja vozila bez zimske opreme i preduzimati druge mjere u cilju stvaranja preduslova za sigurno saobraćanje.

Teslić-Karuše, zbog radova na izgradnji kolektora, od 07 do 17 sati na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Olovo-Kladanj (Karaula), zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se novoizgrađenom obilaznicom u neposrednoj blizini.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Sarajevo–Foča, zbog većeg odrona na lokalitetu Sijeračke Stijene saobraća se usporeno, po privremeno urađenom proširenju.

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog radova na sanaciji klizišta od 07 do 16 sati obustavljen je saobraćaj, dok u vremenu od 16 do 07 sati na snazi ostaje zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-456 Priboj-Sapna, zbog izgradnje mosta preko rijeke Janja obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati obilaznicom u neposrednoj blizini.

R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Ćelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-474 Jelah-Piljužići, zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Usore, na regionalnom putu R-474 Jelah-Piljužići, na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravac je Jelah Polje-Sivša-Tešanjka-Jelah, dok vozila do 7,5 t. mogu koristiti i pravac Jelah Polje-Kalošević-Jelah.