Vozači oprez, učestali odroni zemlje ili kamenja

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu, a vozače upozoravamo na učestale odrone zemlje ili kamenja, navode iz BIHAMK-a.

Na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu trenutnim uslovima i stanju na putevima.

Zbog radova na dionici Buna-Počitelj u mjestu Ševaš Njive, svaki dan osim nedjelje i praznika na snazi su dnevne obustave saobraćaja u vremenu od 09 do 12:15 sati, od 13:15 do 15:00 sati i od 17:00 do 19:00 sati. Za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren na alternativne pravce (Tasovčići-Tromeđa-Mostar, Tasovčići-Masline-Buna i Tasovčići- Domanovići-Buna).

Zbog izvođenja radova na asfaltiranju magistralnog puta Prijedor-Banja Luka (dionica Ivanjska-Dragočaj) od danas do 19.06.2022. godine bit će obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeriti na regionalni put Omarska-Bronzani Majdan-Banja Luka ili putnim pravcem Prijedor-Bosanska Dubica-Bosanska Gradiška-Banja Luka. Preusmjeravanje se ne odnosi na vozila lokalnog stanovništva kao i na vozila hitnih službi.

Zbog izvođenja radova na autoputu A-1 za saobraćaj su zatvorene preticajne trake u zonama petlje Sarajevo sjever i petlje Podlugovi, u oba smjera. Od 13. do 22.06. bit će zatvoreni izlazi sa autoputa na petlji Podlugovi, a saobraćaj će se preusmjeravati na petlje Visoko i Sarajevo sjever. Ulazi na autoput na petlji Podlugovi će biti u funkciji.

Radovi se izvode i na vijaduktu Klopče na dionici A-1 Zenica sjever-Zenica jug, gdje se saobraća preticajnom trakom, dok je vozna traka zatvorena za saobraćaj.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima: Konjic-Jablanica (tunel Crnaja), Donji Vakuf-Travnik (Komar), Žepče-Zenica (Golubinja), Ripač-Dubovsko i Bosanski Šamac-Orašje (dionica Grebnice-Bazik).

Na putu Rudo-granični prelaz Uvac zbog oštećenja mosta, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.