Danas će u Bosni preovladavati oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prijepodne povremeno sa slabom kišom. U Hercegovini jutro oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 7 do 13, u Hercegovini od 14 do 19 stepeni.