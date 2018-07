Vremenska prognoza: Hoće li biti ljeta ovog ljeta?

Dim iz dimnjaka u junu sigurno nije lijep prizor, posebno kada tu zimsku sliku kalendarski smjestimo u ljeto. A tako nam je bilo prošle sedmice. I dok se mi čudimo tom hladnom vremenu, meteorolozi kažu da ono i nije ništa novo, pa nas podsjećaju da je u junu baš u Tuzli davne 1962. godine izmjeren tek 1 stepen Celuzijusa, dok je u ne tako davnoj prošlosti, tačnije 1997. godine u Sarajevu živa na termometru jedva prešla 0. No, većina nas sklona kratkoročnom pamćenju, posebno kada je vrijeme u pitanju, očekuje da juni provede u japankama, a ne u debelom džemperu.

„Ove godine minimalna temperatura u Tuzli je u junu iznosila 6,6 stepeni, a u Sarajevu 7,4 stepena. Kada pogledamo na prijmer zadnjih pet do šest godina, u dva do tri navrata su temperature bile niže od ovih pomenutih, tako da ovi hladni periodi u našim krajevima se dešavaju svake druge do treće godine“, kazao je Dženan Zulum, dežurni meteorolog u FHMZ BiH.

Planiranje događaja na otvorenom u junu je posebno rizično, jer se nikad ne zna kada će se iz gotovo vedrog neba prolomiti pljusak. Tako je bilo i ovog juna, kada je zabilježena veća količina padavina od višegodišnjeg prosjeka koje su uzrokovale i lokalne poplave, a tako će bit i tokom cijelog jula, kada se očekuje nastavak nestabilnog vremena. Jutarnje temperature u ovoj sedmici kretat će se od 13 do 19 stepeni u Bosni, a u Hercegovini između 18 i 23 stepena, dok se maksimalne dnevne temperature očekuju i do 29 u Bosni i 33 stepena Celzijusa u Hercegovini. Svo to vrijeme nisu isključene padavine, koje će se nastaviti i naredne sedmice, ali će bar temperatura zraka biti nešto veća.

„Pogotovo u Hercegovini, temperature iznad 30 stepeni, imat ćemo vrele dane, toplije vrijeme će biti prisutno i u Bosni kada temperatura ide iznad 25 stepeni Celzijusa. Ide jedan topliji period sa višim temperaturama u odnosu na predhodni period, ali i dalje nestabilno vrijeme, svaki dan možemo očekivati kišu, pljuskove, a nerijetko uz kišu može biti i grada kao i grmljavine“, tvrdi Zulum.

Ukoliko ste tek stigli sa godišnjeg odmora na Jadranu, sigurno ste razočarani lošim vremenom i jakom burom koja je rashladila more tokom prošle sedmice, no dobre vijesti stižu za sve koji se tek planiraju otisnuti na pučinu, jer od početka ove sedmice pa sve do kraja avgusta na Jadranu se može očekivati samo sunčano vrijeme.