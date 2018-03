Vremenska prognoza: Kakve će probleme donijeti ovakvo vrijeme?

Mart je mjesec koji nam inače donosi stalne promjene vremena. Do prije nekoliko dana temperature su išle čak i do 22 stepena, a jutros se čitava Bosna i Hercegovina probudila sa snježnim pokrivačem. Obzirom da poljoprivredne sjetve, iz godine u godinu kasne zbog vremenskih prilika, problemi se očekuju i ove godine.

„Mi evo iz godine u godinu imamo problema sa proljetnom sjetvom, sada otprilike treba da se krene sa pripremama, međutim nekoliko dana je intezivno padala kiša, a sada i snijeg, vremenski uslovi nisu povoljni i vjerovatno će biti jako malo vremena da se kvalitetno pripremi zemljište i nećemo se vjerovatno uklopiti u optimalne agrotehničke okvire kako bismo to sve odradili kako treba i samim tim to će uticati na prinose.“ – kazao je Nevres Kamberović – stručni savjetnik za poljoprivredu u Gradskoj upravi Tuzla.

Tokom narednih 15 dana očekuje nas slično vrijeme. Iz FHMZ kažu da će poboljšanje vremenskih prilika, odnosno povećanje temperatura početi 26. marta, kada će temperature ići do 12 stepeni.

„Nestabilne vremenske prilike preovladavat će u Bosni i Hercegovini u narednih petnaest dana. U periodu od 19. do 27. marta na planinama Bosne očekuju se padavine u vidu snijega, dok je susnježica i kiša moguća u nižim, brdskim i ravničarskim, predjelima Bosne, a u Hercegovini prognozira se umjerena do slaba kiša. Od 27. marta do 03. aprila prognozira se nestabilan period sa kišom širom naše zemlje.“ – kazao je Bakir Krajinović – dežurni meteorolog u FHMZ.

Obzirom se procjenjuje se da 80 % svjetske populacije ima simptome meteoropatije, nagle promjene vremena osjetljivim osobama donose brojne probleme. Ljekari osim reduciranog kretanja, preporučuju i zdraviju ishranu.

„Pa sve te nagle promjene nisu pogodne, uglavnom sa unošenjem dovoljno tečnosti, vitamina, zdrave hrane, voća i povrća, mi jačamo svoj imuni sistem i naši odbrambeni mehanizmi na taj način postaju prilagodljivi i tako se naš organizam adekvatno bori i protiv niskih temperatura ili temperatura koje idu u plus.“ – ističe dr. Amna Srabović Okanović, specijalista urgentne medicine.

Boravak u zatvorenim prostorijama smanjuje sposobnost adaptacije na vremenske i atmosferske prilike, stoga, stručnjaci preporučju i vježbanje i tjelesne aktivnosti kako bi se naš organizam bez velikih posljedica mogao prilagoditi vremenskim uvjetima.