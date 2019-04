Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Bosni je danas bilo umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano.

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 1, Ivan-sedlo 14, Gradačac, Livno i Zvornik 16, Bugojno i Srebrenica 17, Bihać, Sarajevo, Trebinje i Tuzla 18, Bijeljina i Doboj 19, Brčko, Neum i Sanski Most 20, Banja Luka, Grude i Široki Brijeg 21 i Mostar 22 stepena.

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuju se u Krajini i sjevernim područjima Bosne. Očekivana količina padavina u tim djelovima je od 10 do 25 l/m2, lokalno i do 35 l/m2. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu od 10 do 13, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima, a moguća je i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 15 stepeni.