Vremenska prognoza: Kiša i niske temperature i narednih dana

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Intenzivinije padavine na sjeveru, sjeverozapadu Hercegovine i lokalno na jugozapadu Bosne.

U ostatku zemlje uglavnom prolazne padavine slabog do umjerenog intenziteta. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Dnevna temperatura od 14 do 21 stepeni celzija, javlja Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

U ponedjeljak 26. septembra oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. Obilnije padavine na području Hercegovine, jugozapadne i zapadne Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 15 do 21 stepeni celzija.

Dan kasnije umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U ostatku zemlje kiša ili lokalni pljuskovi uglavnom tokom poslijepodneva. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 16 do 22 stepeni celzija.

U srijedu 28. septembra umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. U većem dijelu zemlje prestanak padavine poslije podne. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 17, a dnevna od 14 do 19, na jugu do 23 stepeni celzija.

Pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne očekuje nas u četvrtak, 29 septembra. Intenzivnije padavine na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. U ostatku zemlje povremeno i lokalno slaba kiša ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od devet do 15, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25 stepeni celzijusa.