Vremenska prognoza nepovoljna: Prijete li nam poplave iz 2014. godine?

Prema prognozama meteorologa, pod utjecajem visinskog ciklona, u našoj zemlji uslijedit će destabilizacija vremena i obilne padavine. One se očekuju u periodu od 12. do 15. maja, a mogle bi uzrokovati i poplave poput onih iz 2014. godine.

„Primjera radi, u maju 2014. godine pojedini dijelovi BiH dobili su za samo 72h negdje između 150 i 200 mm kiše, nakon čega su uslijedile poplave i klizišta. Prema trenutnoj projekciji glavnog prognostičkog modela za isto to vrijeme i čak na iste datume (nevjerovatno, ali istinito 12.5.-15.5 2019.) prognozira se da bi veći dio Bosne mogao dobiti između 180 i 300 mm kiše, neki dijelovi centralne Bosne čak i do, 350 mm“, pišu meteorolozi okupljeni oko stranice „Vremenska prognoza za BiH i region“ koja putem društvenih mreža upozorava građane na vremenske proomjene u zemlji i regionu i do sada je davala prilično tačne prognoze.

Kako je za RTV Slon potvrđeno iz Federalne uprave Civilne zaštite, za sutra je dogovoren sastanak na kojem će prisustvovati Agencija za vodno područje rijeke Save, Federalni hidrometeorološki zavod i Federalni zavod za geologiju.

“Sastanak smo inicirali zbog najavljenih kišnih padavina, iako još uvijek nemamo dugoročnih prognoza. U kontaktu smo i sa svim ostalim državnim i kantonalnim institucijama i lokalnim zajednicama. Ukoliko do toga dođe, mi smo spremni, imamo ljudstvo, imamo opreme, a od 2014. godine do danas smo naučili lekciju, tako da smo spremni odgovoriti zadatku.” – kazala nam je Majda Kovač, glanogovornica FUCZ.

„Ne volim paniku dizati ni zbog čega, ali nakon pet dana i svih izračuna modela sada već se može reći da poplave nisu upitne, već nažalost gotovo pa posve sigurne sa ovakvim izračunima i trebali bismo ih se pribojavati iduće sedmice sa pojavom obilnijih padavina, naročito u periodu od 12. do 16. maja“, kazao je za medije Nedim Sladić, amater meteorolog.

A dok nadležni i entitetski hidrometeorološki zavodi ne reaguju i zvanično ne izdaju upozorenje, amateri mole građane da povećaju oprez i pripreme se za najgori scenario, ukoliko nas kojim čudom ne zaobiđe.